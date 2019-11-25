Kazada yaralanan kadının yakınları önce kamyonu taşladı sonra arbede çıkardı

KÜTAHYA'da harfiyat kamyonunun çarpıp yaraladığı Sümbül Demir'in (69), yakınlarının tepkisi üzerine sürücü H.İ.K. yakındaki polis merkezine sığındı. Hastaneye kaldırılan Demir'in yakınları içeri alınmayınca burada da güvenlik görevlileriyle tartıştı. Yaşanan arbede sırasında 1 güvenlik görevlisi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Osman Gazi Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi'nde meydana geldi. Ray Sokak'a dönmeye çalışan H.İ.K. (55) yönetimindeki 43 AAF 398 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Sümbül Demir'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Demir, kamyonun aytında kalıp, ağır yaralandı. Kazayı gören Demir'in yakınları ile mahalle sakinleri, kamyona saldırdı. Bu sırada H.İ.K., kalabalıktan kaçmayı başarıp, yakındaki polis merkezine sığındı. Kalabalık ve haberi alıp kaza yerine gelen Demir'in yakınları, kamyonu taşladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Demir, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastaneye gelen Demir'in yakınları hastaneye alınmadı. Bunun üzerine, güvenlik personeli ve yakınlar rasında arbede yaşandı. Arbedede bir güvenlik görevlisi, yüzene gelen yumrukla yaralandı.

Polis olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan sürücü H.İ.K.'nin sorgusunun devam ettiği, Sümbül Demir'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.