Kazada yaralanan kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı - Son Dakika

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde önünde seyreden kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Gürkan Tanısa (34) araçta sıkıştı.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde önünde seyreden kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Gürkan Tanısa (34) araçta sıkıştı. Ekiplerin kurtarma çalışması yaptığı sırada araç yokuş aşağıya kayınca, yaralı sürücü sıkıştığı yerden frene basarak aracı durdurdu.

Kaza, sabaha karşı Malkara - Tekirdağ karayolunun Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Marketlere gıda malzemesi dağıtımı yapan Gürkan Tanısa'nın kullandığı 34 CUN 969 plakalı kamyon, yokuş yukarı önünde giden Oktay Uğurlu (56) yönetimindeki 17 ZE 548 plakalı seramik yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Gürkan Tanısa, araç içerisinde sıkıştı. Haber verilmesiyle kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve kaza kırım ekipleri sevk edildi.

Sürücü Tanısa'nın kaza kırım ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılma çalışması sırasında kamyon, yokuş aşağıya doğru geri geri kaymaya başladı. Yaralı sürücü sıkıştığını yerden frene basarak aracı durdurdu. Ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Tanısa, ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Malkara -Tekirdağ karayolunun tek şeridi yaklaşık 2 saat boyunca ulaşıma kapalı kaldı.

'HERKESE GEÇMİŞ OLSUN'

Rampa yukarı çıkarken diğer kamyonun kendisine arkadan çarptığını söyleyen sürücü Oktay Uğurlu, 'Ben İstanbul'a doğru gidiyordum. Rampa yukarı seyir halindeydim. Arkamdan gelen kamyon kamyonuma arkadan vurdu. Herkese geçmiş olsun dedi.

Tekirdağ, Malkara, Yenice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kazada yaralanan kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme 23:52 Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
Galatasaray'dan Sekidika'nın ücreti ile ilgili çıkan haberlere yalanlama: Huküki işlem başlatacağız
17:22
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
16:29
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un müebbet hapis cezasına itirazı reddedildi
15:37
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 18:18:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazada yaralanan kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]