Son Dakika Haberleri: Kazada Yaralanan Kedi Tedavi Edildi

Kazada Yaralanan Kedi Tedavi Edildi

23 dakika önce

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, kazada yaralanan kediyi tedavi ederek eski sağlığına kavuşturdu.

Kazada Yaralanan Kedi Tedavi Edildi, System.String[]
Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, kazada yaralanan kediyi tedavi ederek eski sağlığına kavuşturdu.

Duyarlı vatandaşların ihbarını değerlendiren Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen kaza sonucu dişlerinde kırık ve bazı küçük kesikleri olan yaralı kediyi Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne ait rehabilitasyon merkezine götürerek tedavi altına aldı.

Veteriner Hekim Yusuf Işık tarafından ameliyat edilen kedinin kısa süre içerisinde eski sağlığına kavuşacağını belirten yetkililer, bunun dışında sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının da aralıksız olarak devam ettiğini belirtti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:29 Kaynak: İHA
Adıyaman, Güncel
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