Kazada yaralanan kişiyi hastaneye götüren ambulans otomobille çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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BOLU'da, bir trafik kazasında yaralanan kişiyi hastaneye götüren ambulans ve otomobil çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında D-100 karayolu Dağkent kavşağında meydana geldi. Mudurnu ilçesindeki traktör kazasında yaralanan kişiyi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren Can Eren Dikilitaş idaresindeki 14 GL 358 plakalı ambulans, Dağkent kavşağında İlayda Göktaş (23) yönetimindeki 06 ADK 19 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından savrulan ambulans refüje ve trafik levhalarını parçaladıktan sonra devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Meslektaşlarını araçtan çıkaran sağlık ekipleri, yaralıları çevre hastanelere sevk etti. Kazada yaralanan ambulans sürücüsü Can Eren Dikilitaş, sağlık personelleri Buşra Atıcı, Elif Kaymaz, otomobil sürücüsü İlayda Göktaş ve ambulansta bulunan ve ismi öğrenilemeyen yaralı tedavi altına alındı.

Kaza yerine gelen otomobil sürücüsü İlayda Göktaş'ın annesi otomobilin halini görünce kızı için gözyaşı döktü. Anneyi sağlık personelleri sakinleştirerek kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.