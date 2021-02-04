Kazada yaralanan kız gözyaşlarına boğuldu, kalabalık koronavirüsü unuttu - Son Dakika

Kazada yaralanan kız gözyaşlarına boğuldu, kalabalık koronavirüsü unuttu

04.02.2021 22:17
Kazada yaralanan kız gözyaşlarına boğuldu, kalabalık koronavirüsü unuttu, System.String[]

Kazada yaralanan kız gözyaşlarına boğuldu, kalabalık koronavirüsü unuttu Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yarış motoruyla bisiklet çarpıştı kazada 3 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan kız gözyaşlarına boğuldu, kalabalık koronavirüsü unuttu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yarış motoruyla bisiklet çarpıştı kazada 3 kişi yaralandı.

Edilen bilgilere göre kaza Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana geldi Tuncer Ç idaresindeki 16 AHG 824 plakalı yarış motosiklet ile Yusuf Ç, idaresindeki bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü ve arkasında bulunan Fatma E ve bisiklet sürücüsü yaralandı. Kanlar içerisinde kalan genç kızı çevredekiler sakinleştirdi. Acılar içerisinde kalan Fatma E, gözyaşlarına boğuldu. Her üç yaralıya da ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri cadde de önlem alırken, sağlık ekipleri ise olay yerinde yaralılara müdahale ederek ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Kazayı gören vatandaşlar ise koronavirüsü adeta davetiye çıkarcasına toplanması kameraya yansıdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili Soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

Bisiklet, İnegöl, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada yaralanan kız gözyaşlarına boğuldu, kalabalık koronavirüsü unuttu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İsmail Küçükkaya'dan Melih Bulu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Boğaziçili öğrenciler için yargıdan birini aradı Volkan Demirel'den derbi öncesi Galatasaray'a olay sözler: Dışarıdan 11 adam toplasak yine biz kazanırız Rus muhalif lider Navalni'ye ilk müdahaleyi yapan doktor hayatını kaybetti Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti 900 bin liralık rüşvete polisten "Şerefli" yanıt: O parayı belki kazanamayız ama şeref diye bir şey kalmaz Mesut Özil, yaptığı paylaşımla derbi ateşini yaktı: Sabırsızlanıyorum Kansere yakalanan Hüner Coşkuner'den hayranlarını üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı Ünlü tıp dergisi Lancet: Çin aşısı CoronaVac 60 yaş ve üstü için etkili
Millonarios'un eski futbolcusu: Falcao'yu getirmek için aracı olacağım Millonarios'un eski futbolcusu: Falcao'yu getirmek için aracı olacağım         
22:02
Boşanma aşamasındaki koca; eşini, kayınbabası ve kayınbiraderini yaraladıktan sonra intihar etti Boşanma aşamasındaki koca; eşini, kayınbabası ve kayınbiraderini yaraladıktan sonra intihar etti         
21:21
Merve Boluğur ile Enes Batur'un cinsellik sohbeti olay oldu: İlk gün eve gelen erkek film izlemez Merve Boluğur ile Enes Batur'un cinsellik sohbeti olay oldu: İlk gün eve gelen erkek film izlemez         
21:08
Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti         
20:43
ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak         
20:15
MEB, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirledi MEB, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirledi         
19:33
Son Dakika: Twitter'dan Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi paylaşımına kısıtlama Son Dakika: Twitter'dan Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi paylaşımına kısıtlama         
19:25
Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozu sosyal medyayı salladı Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozu sosyal medyayı salladı         
18:07
Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok         
17:07
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vatandaşımızı ezdirmeyiz" sözleri sonrası ekipler market denetimlerini sıklaştırdı         
16:51
Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı         
16:04
Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu         
12:55
Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti         
12:10
Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı         
12:01
Fuhuş yapmasını engelleyen polislere Fuhuş yapmasını engelleyen polislere "taciz" iftirası atan kadın, vicdan azabı çekince şikayetini geri aldı         
11:03
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım         
10:51
Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım! Bornozunu indirip sevgilisine sarıldı Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım! Bornozunu indirip sevgilisine sarıldı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2021 22:21:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazada yaralanan kız gözyaşlarına boğuldu, kalabalık koronavirüsü unuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei