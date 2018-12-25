Kazada Yaralanan Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Samsun
'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Atakum
ilçesi Samsun- Ankara
karayolu 8. kilometresi Sarıışık Kavşağı'nda önceki akşam saat 21.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Cumhur Ö.Ü. idaresindeki 19 BC 877 plakalı otomobil, kavşaktan karşıya geçmek isteyen Sefer S.'nin kullandığı 34 ZD 5540 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, 19 yaşındaki İlhan Şen
hayatını kaybederken, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Kazada hayatını kaybeden İlhan Şen'in ağır yaralı olan lise ikinci sınıf öğrencisi kardeşi 16 yaşındaki Serkan Şen
de tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 2'ye çıkarken otomobil sürücüsü Cumhur Ö.Ü.'nün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:05 Kaynak: İHA
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