Kazada yaralanan motokurye yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Öte yandan, kazaya karışan ve gözaltına alınan otomobil sürücüsünün Buca Belediyesi 'nde görevli personel olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Kaza, 29 Nisan Çarşamba günü, Aydoğdu Mahallesi 1262 Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 35 ACD 300 plakalı otomobil ile tali yoldan çıkan motokurye Muhammet Aktaş (27) yönetimindeki 09 ABG 446 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Aktaş, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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