Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

31 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı İshaklı Mahallesi Cevher Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 NJ 595 plakalı motosikletle seyir halinde olan Hüseyin Büyükay(55), direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpıp yere düştü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Büyükay için Samsun'dan helikopter istendi. Samsun'dan gelen helikopterle yaralı şahıs Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - SAMSUN
Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:19 Kaynak: İHA
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