Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

6 saat önce

Manisa'da dün gece saatlerinde hafif ticari araçla çarpışan 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cemal Engin Deniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Manisa'da dün gece saatlerinde hafif ticari araçla çarpışan 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cemal Engin Deniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, dün 23.30 sıralarında Mimar Sinan Bulvarı Cemal Ergün Caddesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Engin Deniz (23) yönetimindeki 45 AEU 965 plakalı motosiklet, Cemal Ergün Caddesi yönüne seyir halinde olan 45 UT 105 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Cemal Engin Deniz ve yolcu konumunda bulunan Tamer G. ile birlikte hafif ticari araçtaki Dilek K. (49) ve Burçak K. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hemen ameliyathaneye alınan Cemal Engin Deniz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Engin Deniz, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yaşlı kadını aracıyla ezip, "tencereler devrildi sandım" diyen şoför serbest bırakıldı
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 17:57:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]