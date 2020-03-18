Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde, işçi servisi ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir- Çanakkale kara yolu Çitlembik mevkisinde meydana geldi. R.Y (60) yönetimindeki 35 S 64086 plakalı işçi servis otobüsü, Ömer Şahan'ın (25) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Şahan ağır yaralandı. Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR