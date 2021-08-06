Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde önceki gün hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Güneş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında Ruhi Yalçın Caddesi, Hamamaltı mevkiinde meydana kaldı. İbrahim Güneş (28) yönetimindeki 17 TL 504 plakalı motosiklet ile İ.S. (54) yönetimindeki 17 EV 168 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Güneş, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren İbrahim Güneş, bugün yaşamını yitirdi. Güneş'in cenazesi öğle namazının ardından Köseler köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü İ.S.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. KAYMAKAM TRAFİK DENETİMİNE KATILDI

Bu arada, ilçe ve köylerde meydana gelen motosiklet kazaları sonrası polis ve jandarma tarafından trafik denetimleri sıklaştırıldı. Bayramiç Kaymakamı Adem Eser denetimlere katılarak sürücülerin ehliyet, kask ve plaka kontrolü yaptı. Denetiminde eksiklikleri olanlara ceza kesilirken, eksiği olmayanlara teşekkür belgesi verildi. Trafik denetimlerine Bayramiç Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karadeniz, Bayramiç İlçe Emniyet Müdürü Çoşkun Kaya, Bayramiç Jandarma Bölük Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Salih Albayrak da katıldı.