Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 asteğmen hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı

İstanbul İl Pandemi Kurulu toplandı! Toplu ulaşım ile kademeli mesai konuları ele alındı

Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Sinirle bir kaç defa vurdum