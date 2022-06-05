Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti

05.06.2022 13:56
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan şahıs, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan şahıs, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 3 Haziran günü Bahçe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi köprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 80 ABC 202 plakalı hafif ticari araç ile Fahrican Denizoğlu (21) hakimiyetindeki 80 ACM 164 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet hurdaya dönerken sürücü Denizoğlu da ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genç ambulansla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Fahrican Denizoğlu doktorların tün çabasına rağmen 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Tragger, Bahçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

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