Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünden sitem: "Bizi de adamdan sayın" - Son Dakika
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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünden sitem: "Bizi de adamdan sayın"

21.07.2022 17:05
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünden sitem: "Bizi de adamdan sayın"

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde servis aracının sıkıştırdığı iddia edilen motosiklet, iki araca çarparak devrildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde servis aracının sıkıştırdığı iddia edilen motosiklet, iki araca çarparak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, "Bazı araç sürücüleri motosikletleri trafikte taşıttan saymıyor. Bizi de adam yerine koymalarını istiyoruz" diye sitem etti.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Osman Çelebi Bulvarı istikametine seyreden Bilal Aslan'ın kullandığı 34 BZG 353 plakalı motosiklet, servis aracına çarpmamak için hız yaptığı sırada önce yol kenarında park halindeki otomobile, sonra da aynı istikamette seyreden Özgür Demirkesen idaresindeki 59 YG 576 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Bilal Aslan, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Motosikletlileri önemsemiyorlar"

Kazayla ilgili konuşan yaralı motosiklet sürücüsü Aslan, "Servis aracı beni sıkıştırdı. Ben de ondan kaçarken hız yapınca kontrolümü kaybederek araçlara çarptım. Buradan ricam, seyir halindeki araç sürücüleri biz motosikletlileri de adamdan saysınlar. Bizi önemsemeden araç kullanıyorlar. Şu an iyiyim ama elime 14 dikiş atıldı" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Tekirdağ, Tragger, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünden sitem: 'Bizi de adamdan sayın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünden sitem: "Bizi de adamdan sayın" - Son Dakika
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