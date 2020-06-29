Kazada yaralanan motosikletli genç hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kazada yaralanan motosikletli genç hastanede yaşamını yitirdi

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Açıkgöz (25), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Açıkgöz (25), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. T.U. yönetimindeki 34 TL 3238 plakalı hafif ticari araç ile Kadir Açıkgöz'ün kullandığı 07 AHR 087 plakalı motosiklet, caddede çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kadir Açıkgöz ağır yaralandı. 112 Acil ekibi, Kadir Açıkgöz'ü Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Açıkgöz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kadir Açıkgöz'ün bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü T.U. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kazada yaralanan motosikletli genç hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son Dakika

17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:39 Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 15:36 Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak 14:40 Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir 13:10 Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu 11:03 Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 09:57 29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 01:53 İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
17:30
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
17:20
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
17:03
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
16:56
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
16:55
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
16:52
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
16:49
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
16:46
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
16:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 18:03:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazada yaralanan motosikletli genç hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]