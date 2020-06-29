Kazada yaralanan motosikletli genç hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kazada yaralanan motosikletli genç hastanede yaşamını yitirdi

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Açıkgöz (25), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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