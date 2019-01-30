Kazada Yaralanan Motosikletli Kurye, Müşterisini Olay Yerine Çağırığ Siparişi Teslim Etti

Kazada yaralanan motosikletli kurye, müşterisini olay yerine çağırığ siparişi teslim etti Yaralı haldeyken kaza yerine çağırdığı müşterisine dürümleri teslim ettiOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kebap salonunda çalışan Taner Bozan adlı motosikletli kurye, aldığı siparişleri...

Kazada yaralanan motosikletli kurye, müşterisini olay yerine çağırığ siparişi teslim etti

Yaralı haldeyken kaza yerine çağırdığı müşterisine dürümleri teslim etti



OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kebap salonunda çalışan Taner Bozan adlı motosikletli kurye, aldığı siparişleri teslim etmeye giderken otomobil ile çarpışarak kaza yaptı. Kazada yaralanan motosikletli kurye kaza yerine çağırdığı müşterisine yaralı haldeyken siparişlerini teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Cemalpaşa Mahallesi Sumbas yolu üzerinde meydana geldi. Bir kebap salonunda çalışan Taner Bozan aldığı siparişleri motosikleti ile götürürken Sumbas yolu üzerinde 80 KB 722 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası motosikletten fırlayıp asfalt zemine düşen Taner Bozan yaralandı. Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı sürücü için olay yerine ambulans çağrıldı. Yerde yaralı şekilde yatan Taner Bozan ise aldığı siparişleri teslim etmek için kaza yerine müşterisini çağırdı. Yaralı haldeyken siparişlerini müşterisine teslim eden ve parasını alan Taner Bozan'ın bu durumu ise kameralara yansıdı. Daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırılan Bozan tedavi altına alındı. Yaralı motosikletli kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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