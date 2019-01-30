Kazada Yaralanan Motosikletli Kurye, Yine de Siparişlerini Teslim Etti
1 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kebap salonunda çalışan bir motosikletli kurye, aldığı siparişleri teslim etmeye giderken otomobil ile çarpışarak kaza yaptı.
Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde bir kebap salonunda çalışan bir motosikletli kurye, aldığı siparişleri teslim etmeye giderken otomobil ile çarpışarak kaza yaptı. Kazada yaralanan motosikletli kurye, kaza yerine çağırdığı müşterisine yaralı haldeyken siparişlerini teslim etti.
Kaza, Cemalpaşa Mahallesi Sumbas
yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kebap salonunda çalışan Taner Bozan aldığı siparişleri motosikletiyle götürürken Sumbas yolu üzerinde 80 KB 722 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası motosikletten fırlayıp asfalt zemine düşen Taner Bozan yaralandı. Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı sürücü için olay yerine ambulans çağrıldı. Yerde yaralı şekilde yatan Taner Bozan ise aldığı siparişleri teslim etmek için kaza yerine müşterisini çağırdı. Yaralı haldeyken siparişlerini müşterisine teslim eden ve parasını alan Taner Bozan'ın bu durumu ise kameralara yansıdı. Daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırılan Bozan tedavi altına alındı. Yaralı motosikletli kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - OSMANİYE
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:02 Kaynak: İHA
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