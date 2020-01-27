Kazada yaralanan motosikletlinin kanında uyuşturucu tespit edildi - Son Dakika
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Kazada yaralanan motosikletlinin kanında uyuşturucu tespit edildi

6 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Khalid Hakim, yaralandı.

Kazada yaralanan motosikletlinin kanında uyuşturucu tespit edildi, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Khalid Hakim, yaralandı. Motosiklette 59.21 gram esrar bulunması üzerine yapılan tahlilde kanında uyuşturucu madde tespit edilen Khalid Hakim hakkında, adli işlem yapıldı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Manavgat Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Birleşik Arap Emirlikleri asıllı Türk vatandaşı Khalid Hakim'in kullandığı 34 FE 4609 plakalı motosikletle Kerim Özkan yönetimindeki 07 D 3991 plakalı otomobil ışık ihlali nedeniyle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Khalid Hakim yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ve özel hastaneye kaldırılan Hakim'in durumunun iyi olduğu bildirildi.Kazanın ardından polis ekiplerince yapılan incelemede, motosikletin oturağının altına gizlenmiş 59.21 gram esrar maddesi ele geçirildi. Kanında uyuşturucu madde tespit edilen Khalid Hakim hakkında, 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından adli işlem yapıldı.


Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:17 Kaynak: DHA
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