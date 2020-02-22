Son Dakika › Spor › Kazada yaralanan Onursal Başkan Özhaseki Kayserispor maçını izledi - Son Dakika Spor
Kazada yaralanan Onursal Başkan Özhaseki Kayserispor maçını izledi
6 saat önce
GEÇTİĞİMİZ günlerde Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hes Kablo Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor maçını tribünde izledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:09 Kaynak: DHA
GEÇTİĞİMİZ günlerde Antalya
'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Hes Kablo Kayserispor
Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki
, Kayserispor- İttifak Holding Konyaspor
maçını tribünde izledi.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve evinde istirahat eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hes Kablo Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki takımını yalnız bırakmadı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile maçı birlikte izleyen Özhaseki, tribünden boyunlukla takip ederken taraftarların geçmiş dileklerini kabul etti.
- Kayseri
Son Dakika (Özel) Kopan parmağın bedeli 12 bin TL Karşılıksız çek suçuna düzenleme geliyor! Hapis yerine 'çalış-öde' modeli uygulanacak Dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti Beşiktaşlı oyuncular, Trabzonspor'un golüne uzun süre itiraz etti