Kazada yaralanan Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazada yaralanan Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı (2) - Son Dakika

Kazada yaralanan Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı (2)

6 saat önce

KAZA ANI KAMERADAAntalya'nın Serik ilçesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in bulunduğu VIP minibüsle otomobilin çarpıştığı kaza,...

Kazada yaralanan Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı (2), System.String[]

KAZA ANI KAMERADA

Antalya'nın Serik ilçesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in bulunduğu VIP minibüsle otomobilin çarpıştığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün sol şeride doğru manevra yaptığı, bu sırada arkadan gelen minibüsün önce otomobile ardından refüje çıkarak, palmiye ağacına çarptığı anlar yer aldı.

SÜRÜCÜ ADLİYEDE

Öte yandan otomobilin sürücü B.Y. adlı kadın, ifadesi için polis merkezine götürüldü. B.Y.'nin, ilk ifadesinde, yolda ilerlerken arkasından gelen otomobil sürücüsünün kendisini sıkıştırdığını, bunun üzerine panik yaparak, yolda sağa ve sola manevra yaptığını, bu sırada da kazanın meydana geldiğini anlattığı kaydedildi. B.Y., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca VIP minibüsün sürücüsü Ender Aysal'ın parmağında kırık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kaza sırasında Menderes Türel'in, şoförün yanındaki koltukta, diğerlerinin ise arka tarafta oturduğu belirtildi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),


Menderes Türel, Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:06 Kaynak: DHA
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