Son Dakika › Güncel › Kazada yaralanan Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı (4) - Son Dakika
Kazada yaralanan Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı (4)
6 saat önce
ÖZHASEKİ TABURCU OLDUAntalya'nın Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasından sonra Akdeniz Üniversitesi Hastenesi'nde tedavisi süren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bu akşam saatlerinde taburcu edildi. Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:17 Kaynak: DHA
Son Dakika MetroPOLL Araştırma son anket sonucunu duyurdu! İşte yeni partilerin oy oranı Son Dakika: İBB Meclisi'nde "İmamoğlu küfür etti" iddiası gerginlik çıkardı! AK Parti sıraları salonu terk etmek istedi AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırılara misliyle karşılık verildi, geri çekilme söz konusu değildir İBB Meclis'nde Göksel Gümüşdağ'ın yerine Zeynel Abidin Okul seçildi