Kazada yaralanan Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazada yaralanan Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı (4) - Son Dakika

Kazada yaralanan Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı (4)

6 saat önce

ÖZHASEKİ TABURCU OLDUAntalya'nın Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasından sonra Akdeniz Üniversitesi Hastenesi'nde tedavisi süren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bu akşam saatlerinde taburcu edildi.

Kazada yaralanan Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı (4), System.String[]

ÖZHASEKİ TABURCU OLDU

Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasından sonra Akdeniz Üniversitesi Hastenesi'nde tedavisi süren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bu akşam saatlerinde taburcu edildi. Aynı kazada yaralanan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın eşi Semiha Yılmaz'ın tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.


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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:17 Kaynak: DHA
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