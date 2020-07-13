Kazada yaralanan şahıs ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kazada yaralanan şahıs ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralılardan biri, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

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Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 30. kilometresi Boğaziçi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebubekir Sıddık Yıldızlı idaresindeki 06 BS 7817 plakalı Renault marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağında bulunan şarampole takla atarak devrilip ters döndü. Kazada, otomobilde bulunan İsmail Yıldızlı (63), Rüyevda Yıldızlı (55) ve Ömer Faruk Yıldızlı (36) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kavak Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan İsmail Yıldızlı'nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. İsmail Yıldızlı için Samsun'dan kalkan 112 acil servise ait ambulans helikopter Kavak Devlet Hastanesi bahçesine inerek yaralıyı alıp Samsun'a götürdü. İsmail Yıldızlı ambulans helikopterle sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. - SAMSUN

Samsun, Ankara, Kavak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:34 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada yaralanan şahıs ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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