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Kazada yaralanan sanayi ve teknoloji il müdürü, 8 gün sonra kurtarılamadı - Son Dakika

Kazada yaralanan sanayi ve teknoloji il müdürü, 8 gün sonra kurtarılamadı

08.02.2022 15:57
Kazada yaralanan sanayi ve teknoloji il müdürü, 8 gün sonra kurtarılamadı

GİRESUN'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer (54), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

GİRESUN'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer (54), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 1 Şubat'ta Teyyaredüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer'e, M.A.D. (44) yönetimindeki 28 AS 511 plakalı otomobil çarptı. Yolda sürüklenen Tuncer, ağır yaralanırken, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Tuncer, ambulansla Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü M.A.D. hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tuncer, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Tuncer'in cenazesi, Giresun'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderilecek.


Kazada yaralanan sanayi ve teknoloji il müdürü, 8 gün sonra kurtarılamadı
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Giresun, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kazada yaralanan sanayi ve teknoloji il müdürü, 8 gün sonra kurtarılamadı - Son Dakika


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