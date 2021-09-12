Kazada yaralanan son aile ferdi de vefat etti - Son Dakika

İzmir- Aydın Otoyolu 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde kamyonun çarptığı otomobilin alev alması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralanmıştı, yaralılardan otomobil sürücüsü Emre Söylemez tedavi gördüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi de dün hayatını kaybetti.
Dün gece gece Gönen e getirilen cenazesi bugün öğle namazını müteakip Esentepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gönen şehir mezarlığında toprağa verildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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