Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan sude, yaşam savaşını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Kazada yaralanan sude, yaşam savaşını kaybetti

1 saat önce

Kazada yaralanan Sude, yaşam savaşını kaybettiISPARTA'da babası Ahmet Kılınç'ın (41) kullandığı otomobilin tomruk yüklü kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan Sude Kılınç (12) hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Sude, yaşam savaşını kaybetti

ISPARTA'da babası Ahmet Kılınç'ın (41) kullandığı otomobilin tomruk yüklü kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan Sude Kılınç (12) hastanede yaşamını yitirdi. Aynı kazada ağır yaralanan anne Zübeyde Kılınç (39) ile kızı Beyza Kılınç'ın (16) tedavileri sürerken, baba ise taburcu edildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Isparta- Gönen karayolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Kılınç yönetimindeki 03 F 1666 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan plakası açıklanmayan tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Ahmet Kılınç ile eşi Zübeyde Kılınç, kızları Beyza Kılınç ve Sude Kılınç yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

SUDE KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Sude Kılınç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralı Zübeyde Kılınç'ın ise sevk edildiği özel hastanede tedavisi sürüyor. Beyza Kılınç'ın da Isparta Şehir Hastanesi'ndeki tedavisine devam edildiği öğrenildi. Baba Ahmet Kılınç tedavisinin ardından taburcu edildi.

DİNAR'DA SON YOLCULUĞUNA UĞRULANDI

Sude Kılınç için memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Dinar Merkez Ulu Camii'nde ikindi vakti düzenlenen törene baba Ahmet Kılınç ile Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, bölge esnafı, vatandaşlar ve ailenin yakınları katıldı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken ve başında sargı olduğu görülen baba Ahmet Kılınç'ı koluna giren yakınları teskin etmeye çalıştı. Sude Kılınç'ın cenazesi kılınan namazın ardından asri mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada yaralanan sude, yaşam savaşını kaybetti

Ahmet Kılınç, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Diyarbakır'taki terör saldırısı sebebiyle gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Taş tutuklandı
Sümeyye Boyacı: Cumhurbaşkanına madalya sözü verdim Üçlü zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: ABD ile ortak bölge konusunda uzlaşamazsak planımızı uygularız İstanbul için kritik uyarı: Silivri-Tuzla hattında deprem tehlikesi yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 21:15:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan sude, yaşam savaşını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]