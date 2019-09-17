Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan sürücü, 1 ay süren yaşam savaşını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Kazada yaralanan sürücü, 1 ay süren yaşam savaşını kaybetti

1 saat önce

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, uçurumdan yuvarlanan hafif ticari araçta yaralanan 2 kişiden Güven Adıbelli (39), hastanede 1 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü, 1 ay süren yaşam savaşını kaybetti, System.String[]

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, uçurumdan yuvarlanan hafif ticari araçta yaralanan 2 kişiden Güven Adıbelli (39), hastanede 1 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 17 Ağustos Cumartesi günü, Ahatlar Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi, evli ve iki çocuk babası Güven Adıbelli yönetimindeki 45 CTB 55 plakalı hafif ticari araç, Ovacık- Ahatlar arasındaki dağlık yolda, 480 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Adıbelli ile Hasan T. ağır yaralandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güven Adıbelli, kazadan 1 ay sonra, bu sabah yaşamını yitirdi.

Adıbelli'nin cenazesi, Köşk ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

Aydın, Köşk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) TEM Otoyolu'nda lüks cip bariyerlere ok gibi saplandı
Süresinde teslim edilmeyen evin kredisine "durdurma" kararı 25 yıldır üzerinde oyun oynanan taşın, tarihi eser olduğu ortaya çıktı Karabük'te TYP'den 445 kişi işe alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 18:49:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan sürücü, 1 ay süren yaşam savaşını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]