Kazada yaralanan sürücü 457 gün sonra yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazada yaralanan sürücü 457 gün sonra yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü 457 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosikletiyle geçirdiği kazada kazada ağır yaralanan sürücü Hüseyin Sancar (50) tedavi gördüğü hastanede 457 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü 457 gün sonra yaşam savaşını kaybetti, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosikletiyle geçirdiği kazada kazada ağır yaralanan sürücü Hüseyin Sancar (50) tedavi gördüğü hastanede 457 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 10 Ekim 2018'de, kırsal Çeltikçi Mahallesi yolunda meydana geldi. Cemil Z. yönetimindeki 16 ABS 571 plakalı otomobille Hüseyin Sancar'ın kullandığı 16 KCR 82 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada savrulan motosikletteki Sancar ile Cemil Z. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin palyatif servisinde tedaviye alınan ağır yaralı Sancar, 457 gün sonra, bugün yaşam savaşını kaybetti.


Çeltikçi, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:46 Kaynak: DHA
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