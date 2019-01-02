Kazada Yaralanan Sürücü, Araçtaki Etlerini Düşündü
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan Suriyeli sürücü Abdulaziz Hebbo (23), "Araçta etlerim var, onları nasıl alacağım" dedi.
Kaza, akşam saatlerinde Osmaniye
Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulaziz Hebbo yönetimindeki 16 MG 364 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Hebbo, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
ARAÇTA BULUNAN ETLERİ DÜŞÜNDÜ
Sürücü Abdülaziz
Hebbo'nun ambulansa gittiği sırada ise "Araçta etlerim var, onları nasıl alacağım" demesi dikkat çekti. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:56 Kaynak: DHA
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