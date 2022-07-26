Kaza 20 Haziran'da, Besni- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Eyüp Kahraman yönetimindeki 02 AE 569 plakalı otomobil, Karagüveç köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Eyüp Kahraman, yoğun bakım ünitesinde 36 gün süren yaşam savaşını bugün kaybetti. Kahraman'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: DHA

Besni, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kazada yaralanan sürücü hastanede 36 gün sonra öldü - Son Dakika

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