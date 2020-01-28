Kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde çöp kamyonu ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde TEM otoyolu Kınalı mevkii Çerkezköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, katı atık tırı seyir halindeyken başka bir çöp kamyonu ile çarpıştı. Tır içerisinde sıkışan sürücü Mustafa B., ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve sağlık görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Talihsiz sürücü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL