Son Dakika Haberleri: Kazada Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti

Kazada Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti

58 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra yaşamını yitirdi.

Kazada Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra yaşamını yitirdi.

Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, kullandığı otomobilin demir bariyere çarpması sonucu ağır yaralanan Osman Yüksel (21), kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde iki gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Hayatını kaybeden Yüksel'in cenazesinin öğleyin Fatih Merkez Efendi Camisinde kılınacak namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Osman Yüksel yönetimindeki 20 YA 999 plakalı otomobil, 15 Mart'ta sabah saatlerinde Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyere çarpmış, araç içerisine sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Yüksel, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:49 Kaynak: AA

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