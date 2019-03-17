Kazada Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra yaşamını yitirdi. Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak
Bulvarı'nda, kullandığı otomobilin demir bariyere çarpması sonucu ağır yaralanan Osman Yüksel
(21), kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde iki gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Hayatını kaybeden Yüksel'in cenazesinin öğleyin Fatih Merkez Efendi
Camisinde kılınacak namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Osman Yüksel yönetimindeki 20 YA 999 plakalı otomobil, 15 Mart'ta sabah saatlerinde Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyere çarpmış, araç içerisine sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Yüksel, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.