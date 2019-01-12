Son Dakika Haberleri: Kazada Yaralanan Sürücü Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Kazada Yaralanan Sürücü Yaşam Mücadelesini Kaybetti

54 dakika önce

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan kamyonet sürücüsü, 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada Yaralanan Sürücü Yaşam Mücadelesini Kaybetti, System.String[]
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan kamyonet sürücüsü, 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

18 Aralık 2018'de, Cumayanı köyü yakınlarında kullandığı kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan Cemal Küçük, kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından Ankara'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Tedavisine devam edilen Küçük, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Ankara istikametinden Karabük'e giden Cemal Küçük yönetimindeki 55 AK 342 plakalı kamyonet, 18 Aralık 2018'de, Cumayanı köyü yakınlarında devrilmiş, karşı şeride geçen aracın sürücüsü ile yanındaki Hüseyin Küçük yaralanmıştı.

Hüseyin Küçük, kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:03 Kaynak: AA

Aralık, Karabük, Güncel
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