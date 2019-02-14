Kazada Yaralanan Sürücü Yaşam Mücadelesini Kaybetti
40 dakika önce
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan sürücü, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Karabük
'ün Yenice
ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan sürücü, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Yenice ilçe çıkışında 6 Şubat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü Ekrem Örenli, bir haftadan fazla süredir tedavi gördüğü özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İmam olduğu öğrenilen Örenli'nin cenazesi, yarın ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
Olay
6 Şubatta, Karabük'ten Yenice istikametine giden Emrah
K. yönetimindeki otomobil, ilçe girişinde karşı yönden gelen Ekrem Örenli'nin kullandığı otomobille çarpışmış, kazada 4 kişi yaralanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:03 Kaynak: AA
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