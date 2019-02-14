Son Dakika Haberleri: Kazada Yaralanan Sürücü Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Kazada Yaralanan Sürücü Yaşam Mücadelesini Kaybetti

40 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan sürücü, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada Yaralanan Sürücü Yaşam Mücadelesini Kaybetti, System.String[]
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan sürücü, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yenice ilçe çıkışında 6 Şubat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü Ekrem Örenli, bir haftadan fazla süredir tedavi gördüğü özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İmam olduğu öğrenilen Örenli'nin cenazesi, yarın ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Olay

6 Şubatta, Karabük'ten Yenice istikametine giden Emrah K. yönetimindeki otomobil, ilçe girişinde karşı yönden gelen Ekrem Örenli'nin kullandığı otomobille çarpışmış, kazada 4 kişi yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:03 Kaynak: AA

Karabük, Yenice, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den İstifa Eden Kırklareli Belediye Başkanı: İnce'nin Yanında Olduğum İçin Aday Gösterilmedim İYİ Parti, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Aday Göstermeyeceklerini Açıkladı

Atletico Madrid'de Çocuklara Cinsel Tacize Karşı İç Soruşturma Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 20:43:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada Yaralanan Sürücü Yaşam Mücadelesini Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]