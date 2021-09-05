KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜYE İLK MÜDAHALEYİ BELEDİYE BAŞKANI YAPTI - Son Dakika

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsüne, yoldan geçen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ilk müdahalede bulundu.

Kaza, öğleden sonra Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Gölbaşı yönünde ilerleyen Emre Keleş yönetimindeki 02 ABG 847 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerinden makam aracıyla geçen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale ederek sağlık görevlilerine bilgi verdi. Keleş, gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.