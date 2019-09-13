Kazada yaralanan sürücüyü hastaneye götürmek için zor ikna ettiler

TEM'de otomobiller çarpıştı: 2 kişi yaralı

DÜZCE - Düzce TEM otoyolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen acil yardım ekipleri, yaralılardan birini ambulansa binmesi için uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Küçük Melen Köprüsü Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametine gitmekte olan Erdinç Ç.'nin kullandığı 34 EH 2353 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak sol şeride geçti. Bu esnada aynı istikamete gitmekte olan Mehmet S. idaresindeki 06 BFY 733 plakalı otomobil, önünde kaza yapan araca çarpmamak için direksiyonunu kırınca yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Erdinç Ç. ve Hasan Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulanstaki Hasan Ç. ambulanstan inerek kaza yaptıkları otomobili incelemeye başladı. Sağlık ekiplerinin uyarısı sonucu yeniden ambulansa alınan Hasan Ç., Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralı olan sürücü Erdinç Ç. ise kafasından aldığı darbelere rağmen ambulansa binerek hastaneye gitmedi kabul etmedi. Yaralı sürücünün peşinde uzun süre gezen sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü tedavi için ikna etmeye çalıştı. Sağlıkçılar ile birlikte polis ekipleri de ikna etmek için çaba harcadıkları Erdinç Ç. çabaların ardından ikna olarak ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza hakkında inceleme başlatıldı.