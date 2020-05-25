Kazada yaralanan TIR sürücü, yaşama tutunamadı - Son Dakika

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 9 gün önce kullandığı TIR'ın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Hidayet Yaşa, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 16 Mayıs günü TEM Otoyolu Akyazı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hidayet Yaşa, yönetimindeki TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. TIR, yoldan çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan Hidayet Yaşa, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hidayet Yaşa, bu sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Yaşa'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Konya'nın Ereğli ilçesine gönderildi.