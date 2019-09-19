Kazada yaralanan traktör sürücüsü kurtarılamadı

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Soma'daki maden ocağında göçük! Bir işçi hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan "2023'te Cumhurbaşkanlığı adayıyım" diyen İnce hakkında ilk açıklama: Şu anda bizim gündemimizde değil