Son Dakika Haberleri: Kazada Yaralanan Üniversite Öğrencisi Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Kazada Yaralanan Üniversite Öğrencisi Yaşam Mücadelesini Kaybetti

25 dakika önce

Burdur'da dün iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan genç kız yaşamını yitirdi.

Kazada Yaralanan Üniversite Öğrencisi Yaşam Mücadelesini Kaybetti, System.String[]
Burdur'da dün iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan genç kız yaşamını yitirdi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya (19), Isparta'da bulunan özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akkaya'nın cenazesi, otopsi işleminin ardından yarın Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verilecek.

Süleyman Kılınç idaresindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile Emre Esmer'in kullandığı 03 RF 575 plakalı otomobilin dün üniversite kavşağında çarpışması sonucu Akkaya ağır yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:04 Kaynak: AA

Burdur, Güncel
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