Kazada Yaralanan Üniversite Öğrencisi Yaşam Mücadelesini Kaybetti
25 dakika önce
Burdur'da dün iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan genç kız yaşamını yitirdi.
Burdur
'da dün iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan genç kız yaşamını yitirdi.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su
Akkaya (19), Isparta
'da bulunan özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Akkaya'nın cenazesi, otopsi işleminin ardından yarın Manisa
'nın Soma
ilçesinde toprağa verilecek. Süleyman Kılınç
idaresindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile Emre Esmer'in kullandığı 03 RF
575 plakalı otomobilin dün üniversite kavşağında çarpışması sonucu Akkaya ağır yaralanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:04 Kaynak: AA
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