Kazada Yaralanan Üniversiteli Emine de Kurtarılamadı
1 saat önce
ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kazada yaralanan üniversite öğrencisi Emine Şevval Aytemir (27) kurtarılamadı.
ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kazada yaralanan üniversite öğrencisi Emine Şevval Aytemir (27) kurtarılamadı. Aynı kazada arkadaşı Elif Dağdelen de yaşamını yitirmişti.
Kaza, Çarşamba
günü Altınşehir
Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Dost yönetimindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi
Arapça Öğretmenliği Bölümü 4'öğrencisi Elif Dağdelen ile Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu öğrencisi Emine Şevval Aytemir'e çarptı. Kazada, Dağdelen ve Aytemir yaralandı. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılardan Elif Dağdelen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise Metin Dost tutuklandı.
Yoğun bakımda tedavisi süren Emine Şevval Aytemir de bugün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğan üniversite öğrencisi Emine Şevval Aytemir'in cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Adıyaman'ın Tut
ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:17 Kaynak: DHA
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