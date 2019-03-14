Son Dakika Haberleri: Kazada Yaralanan Üniversiteli İrem Yaşam Savaşını Kaybetti

Kazada Yaralanan Üniversiteli İrem Yaşam Savaşını Kaybetti

53 dakika önce

BURDUR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya (19), yaşam savaşını kaybetti.

Kazada Yaralanan Üniversiteli İrem Yaşam Savaşını Kaybetti, System.String[]
BURDUR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya (19), yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda meydana geldi. Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille Emre Esmer yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan İrem Su Akkaya ile Beyza Din (19) yaralandı.

Ağır yaralanan İrem Su Akkaya, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavisi süren İrem Su Akkaya, bugün akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya'nın cenazesi ailesi tarafından toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Soma ilçesine götürülecek.

- Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:11 Kaynak: DHA

Burdur, İrem Su, Güncel
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