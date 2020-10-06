DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Kazada yaralanan uzman onbaşı törenle uğurlandı

Kazada yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu (2)

Freni boşalan jandarma midibüsünün park halindeki otomobile, ardından inşaat halindeki caminin duvarına çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice'nin cenazesi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Cengiz Topel Havalimanı'nda düzenlenen askeri tören ile memleketi Ordu'ya uğurlandı. Şehidin naaşının havalimanına getirilmesinin ardından dualar okundu. Daha sonra şehidin cenazesi tören mangası tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçağa konularak memleketi Ordu'ya hareket etti.

"ALLAH SENİ BANA EMANET ETTİ. BEN DE ANNENE VERECEĞİM OĞLUM"Şehidin naaşının taşındığı sırada arkasından takip eden teyzesi, "Ellerimle götürüyorum, annene teslim edeceğim seni oğlum. Allah seni bana emanet etti. Ben de annene vereceğim oğlum" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice'nin cenazesi, yarın Ordu'nun Kumru ilçesinde toprağa verilecek.