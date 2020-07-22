Kazada yaralanan Vali Karaömeroğlu taburcu edildi - Son Dakika

Kazada yaralanan Vali Karaömeroğlu taburcu edildi

Vali Erol Karaömeroğlu: "Arkada otursanız bile kemer takın"

ÇANKIRI - Çankırı- Ankara kara yolunda trafik kazası geçirmesi sonucu hafif bir şekilde yaralanan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Çankırı-Ankara kara yolu üzerindeki Ballıca mevkisinde trafik kazası geçiren Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, tedavi gördüğü Çankırı Devlet Hastanesinden taburcu edildi. Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Karaömeroğlu, "Üzgünüz çok üzüntülüyüz. Ölümlü olması bizim üzüntümüzü daha da artırıyor. Söyleyeceğim şey arkada bile otursanız mutlaka kemer takınız" dedi.

Daha sonrasında Vali Karaömeroğlu Sinop iline hareket etti.

Olayın geçmişi:

Çankırı-Ankara karayolu Ballıca mevkisinde Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu Nurullah Çetinkaya idaresindeki 06 BH 8774 plakalı otomobil, Süheyla Adaş idaresindeki 34 FZ 5350 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Vali Karaömeroğlu, şoförü ve koruması Yasin Akçaoğlu ile diğer araçta bulunan Hilal Uçarsu (16), Onur Uçarsu kardeşler ile anneanneleri Süheyla Adaş yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Süheyda Adaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.