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Kazada yaralanan vatandaş hastaneye askeri helikopterle nakledildi

22 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır arasında kalarak bacağından yaralanan vatandaş, askeri helikopterle hastaneye nakledildi.

Kazada yaralanan vatandaş hastaneye askeri helikopterle nakledildi, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır arasında kalarak bacağından yaralanan vatandaş, askeri helikopterle hastaneye nakledildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşanan trafik kazasında iki tır arasında kalan bir vatandaş bacağından yaralandı. Yaralı vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine nakledilerek, tedavi altına alındı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:01 Kaynak: İHA
Silopi, Şırnak, 3. Sayfa
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