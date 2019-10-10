Kazada yaralanan yaşlı adam polise bisikletini sordu

Aksaray'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü yaşlı adam, yaralı olduğu halde kendisine yardımcı olmak isteyen sivil polislere bisikletini sordu.



Kaza, Aksaray E-90 karayolunda İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Yolu istikametine seyreden Cafer Ü. (77) idaresindeki 50 BD 880 plakalı otomobil, bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen Miktat A.'ya (71) çarptı. Kazada kafasından yaralanan bisiklet sürücüsü kanlar içinde kalırken, kazayı gören emniyet personeli hemen yardıma koştu. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sivil polis ekipleri de bisikletini soran yaralıyı teselli etti. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen yaralı bisiklet sürücüsünü sakinleştirmek için polis ekipleri başından bir an bile ayrılmadı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından ambulansa bindirilen yaralı, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Cafer Ü. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY