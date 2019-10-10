Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan yaşlı adam polise bisikletini sordu
Son Dakika 3. Sayfa Kazada yaralanan yaşlı adam polise bisikletini sordu

Kazada yaralanan yaşlı adam polise bisikletini sordu

51 dakika önce

Kazada yaralanan yaşlı adam polise bisikletini sorduAKSARAY - Aksaray'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü yaşlı adam, yaralı olduğu halde kendisine yardımcı olmak isteyen sivil polislere bisikletini sordu.

Kazada yaralanan yaşlı adam polise bisikletini sordu

AKSARAY - Aksaray'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü yaşlı adam, yaralı olduğu halde kendisine yardımcı olmak isteyen sivil polislere bisikletini sordu.

Kaza, Aksaray E-90 karayolunda İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Yolu istikametine seyreden Cafer Ü. idaresindeki 50 BD 880 plakalı otomobil, bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen Miktat A.'ya çarptı. Kazada kafasından yaralanan bisiklet sürücüsü kanlar içinde kalırken, kazayı gören emniyet personeli hemen yardıma koştu. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sivil polis ekipleri de bisikletini soran yaralıyı teselli etti. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen yaralı bisiklet sürücüsünü sakinleştirmek için polis ekipleri başından bir an bile ayrılmadı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından ambulansa bindirilen yaralı, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Cafer Ü. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada yaralanan yaşlı adam polise bisikletini sordu

Aksaray, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hırsız, evde karşılaştığı kadının boğazını keserek öldürdü
İntihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yüzünden yol trafiğe kapandı YPG/PKK'lı teröristler Türkiye'deki sivil yerleşimlerine yerel halkın evinden saldırıyor! Suriye'de YPG'li teröristlerin sivil kıyafet oyunu kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:04:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan yaşlı adam polise bisikletini sordu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]