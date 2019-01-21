Son Dakika Haberleri: Kazada Yaralanan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Kazada Yaralanan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sabah saatlerinde otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kazada Yaralanan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sabah saatlerinde otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Eskişehir istikametine seyreden Özcan Y. (46) idaresindeki 06 BU 376 plakalı otomobil, sabah saatlerinde Bozüyük çevre yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmıştı. Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nimet Y.T. (72) yaralanmıştı. 112 Acil Servis ambulansıyla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan Nimet Y.T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:31 Kaynak: İHA

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