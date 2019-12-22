Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yaşlı kadın, Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yaşlı kadın, Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Çankırı'da 23 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Bursa'ya gitmek için yola çıkan Ali Ayeş idaresindeki kapalı kasa kamyonet, önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyon kırdı. Kazada takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan sürücünün annesi Menşure Ayeş (87) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN

Çankırı, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Danıştay, öğretmenevlerinde kadın ve erkeğin aynı odada kalması için nikah cüzdanı şartı koydu
Oyuncu Gözde Çığacı'ya asker sevgilisinden uygun adımda evlilik teklifi Hobisi ekmek kapısı oldu! 3 çocuğunun geçimini sağlıyor Askerde kalmak için 50 metre yükseklikteki binanın tepesine çıktı

Son Dakika Haberleri
17:20 Binali Yıldırım, inşaatı devam eden yeni Kömürhan Köprüsü'nü inceledi - Son Dakika Haber
17:20 Afganistan'da Cumhurbaşkanı adayı Abdullah'tan sonuçlara itiraz - Son Dakika Haber
17:10 Erdoğan: KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek bize olta atacak sahil bile... - Son Dakika Haber
17:08 Afganistan'da 30 Taliban militanı öldürüldü - Son Dakika Haber
17:08 2 otomobil çarpıştı, 4 Yaralı - Son Dakika Haber
16:38 İran'da 5,0 büyüklüğünde deprem! Tüm resmi kurumlar uyarıldı - Son Dakika Haber
16:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Artık bu suskun politikayı sürdürme lüksümüz yok - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 17:30:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]