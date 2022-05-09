Kazada yaralanan yolcu, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Kazada yaralanan yolcu, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

09.05.2022 14:11
Kazada yaralanan yolcu, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 Mayıs Cuma günü otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 Mayıs Cuma günü otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

Kaza, 6 Mayıs Cuma günü Sarılar istikametinden Dolbazlar istikametine seyir halindeki İsmail U.'nun kullandığı 42 SB 714 plakalı otomobil ile Dolbazlar istikametinden Sarılar istikametine seyir halindeki Mustafa E.'nin kullandığı 38 UL 539 plakalı otomobilin Dolbazlar köprüsüne 200 metre mesafede kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra yolcu olarak bulunan Süleyman Uzuner yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yapılan ilk değerlendirmeye göre kazanın hatalı sollama sonucu meydana gelmiş olabileceği öğrenildi.

Öte yandan, hastanede 3 gündür yaşam savaşı veren Süleyman Uzuner, bugün hayatını kaybetti. - ANTALYA

Kazada yaralanan yolcu, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kazada yaralanan yolcu, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kazada yaralanan yolcu, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kazada yaralanan yolcu, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kazada yaralanan yolcu, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kazada yaralanan yolcu, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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Manavgat, Antalya, Mayıs, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada yaralanan yolcu, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika


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