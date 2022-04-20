Kazada yaralanan yolcu hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kazada yaralanan yolcu hastanede hayatını kaybetti

20.04.2022 16:56
Kazada yaralanan yolcu hastanede hayatını kaybetti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz gün seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü Bozüyük Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz gün seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü Bozüyük Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Bozüyük karayolu Kızılcapınar mevkiinde meydana gelen kazada K.T. idaresindeki 17 AAB 991 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjdeki su kanalına çarparak devrilmişti. Kaza sonrasında araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.A. (61) diğer yaralılar ile birlikte yaralı olarak Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaralı yolcu S.A.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. - BİLECİK

Kazada yaralanan yolcu hastanede hayatını kaybetti
Kazada yaralanan yolcu hastanede hayatını kaybetti

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Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 5 yaralı Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 5 yaralı Bilecik'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı Bilecik'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Otomobil, Bilecik, Bursa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada yaralanan yolcu hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


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