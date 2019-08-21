Son Dakika Haberleri: Kazada yaralandı, 2 ay sonra öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kazada yaralandı, 2 ay sonra öldü

53 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Narlı ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralandı, 2 ay sonra öldü, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Narlı ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Narlı ilçesi Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolu üzerinde 2 ay önce meydana gelmişti. Ali Başar'ın (25) kullandığı 27 R 9604 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde bulunan Sefa Bektur (31) idaresindeki 46 LT 771 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Veysel Avan (23), ağır yaralanmıştı.

Kazanın ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde yapılan ilk müdahaleden sonra Gaziantep'teki Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Avan, 2 aylık yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Avan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP
Kahramanmaraş, Gaziantep, Narlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Moses şoku! 5 hafta sahalardan uzak kalacak
Ağaca çarpan otomobildeki anne- kız ağır yaralandı Husumetli aileler düğün salonunda kavga etti: 9 yaralı Polis servis aracı, yolcu otobüsüne çarptı: 3'ü polis, 8 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 12:44:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada yaralandı, 2 ay sonra öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]